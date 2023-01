In einem Bereich des Landkreises Osnabrück ist die Versorgung mit Landärzten bereits ein Problem, in einem anderen Gebiet im Osnabrücker Land könnte die Versorgung mit Hausärzten in den kommenden Jahren noch eine sehr große Herausforderung werden. Wir zeigen die große Übersicht zur hausärztlichen Versorgung in unserer Region. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Diese Orte brauchen Ärzte In der Übersicht: Hier mangelt es in der Region Osnabrück an Hausärzten Von Jean-Charles Fays | 30.01.2023, 05:31 Uhr

Der Bedarf an Hausärzten im Osnabrücker Land unterscheidet sich von Gemeinde zu Gemeinde sehr stark. Während zwei Bereiche in unserer Region als überversorgt gelten, gibt es in anderen Städten und Gemeinden im Landkreis große Probleme, Nachfolger für Ärzte zu finden, die in Rente gehen. Unsere Übersicht zeigt, wie groß der Mangel an Landärzten ist.