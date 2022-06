Hitze in der Stadt: Während es in der Osnabrücker Innenstadt über Mittag für einen Samstag deutlich leerer ist als sonst, bilden sich vor dem Moskaubad lange Schlangen. FOTO: Claudia Sarrazin Mittagshitze in der Stadt Wo die Osnabrücker am heißen Samstagmittag sind Von Claudia Sarrazin | 18.06.2022, 16:00 Uhr

Unter dem Motto Sommer in der City wollen wir schauen, wo die Osnabrücker an diesem heißen Samstagmittag ihre Zeit verbringen: Einige sind in der Stadt, viele wollen ins Moskaubad.