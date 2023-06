Anhalten und ein WC aufsuchen: Für Busfahrer in Osnabrück und Umgebung ist das offenbar viel leichter möglich als für ihre Berufskollegen zum Beispiel in Hessen. Foto: André Havergo up-down up-down Toiletten an über 20 Haltestellen „Eimer braucht keiner“: Wo Busfahrer in Osnabrück aufs Klo gehen können Von Sebastian Stricker | 21.06.2023, 14:21 Uhr

In Hessen macht eine Busfahrerin Schlagzeilen, weil sie sich unterwegs mangels Toiletten stets in einen Eimer erleichtert hat. Leser fragten uns daraufhin: Wohin können eigentlich die Busfahrer in Osnabrück gehen, wenn sie bei der Arbeit mal müssen? Die Antwort des städtischen Verkehrsbetriebs – sagen wir es mal so – erleichtert uns.