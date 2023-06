Kunden der Stadtwerke Osnabrück erhalten derzeit keine Jahresabrechnungen - und damit auch keine Rückerstattungen. Symbolfoto: imago images/Eibner-Pressefoto up-down up-down Höhere Abschläge drohen Tausende Kunden der Stadtwerke Osnabrück warten vergeblich auf Jahresabrechnungen Von Christian Ströhl | 16.06.2023, 05:30 Uhr

Wie viele Energieversorger in Deutschland kämpfen die Stadtwerke Osnabrück derzeit mit der Bürokratie. Die Leidtragenden sind tausende Strom- und Gaskunden, die auf ihre Jahresabrechnungen warten und so unverschuldet in Zahlungsrückstand geraten. Denn auch die Monatsbeiträge werden derzeit nicht abgebucht. Und etwaige Rückerstattungen stehen auch aus.