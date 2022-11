Am Ende siegten Frust und Ärger beim Public Viewing im Alando in Osnabrück. Dort sahen 300 Fans die Auftaktniederlage der deutschen Mannschaft gegen Japan. Foto: Elena Werner up-down up-down Deutscher WM-Auftakt Glühwein zum Deutschlandspiel: So war das Public Viewing in Osnabrück Von Thomas Wübker | 23.11.2022, 17:35 Uhr

Vor der Joe-Enochs-Sportsbar in Osnabrück steht am Mittwochmittag ein junger Mann in einem kurzärmligen Deutschland-Trikot und verkauft Glühwein. Bei dieser WM sind viele Dinge anders als sonst. Wir haben uns bei den Public Viewings in der Stadt umgeschaut.