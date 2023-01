Umstrittene Neubauten: Al-Janoub-Stadion in Al Wakrah. Foto: imago-images/MIS up-down up-down Osnabrücker Wissensforum Umstrittene WM: Hätte Katar aus juristischer Sicht die Rote Karte verdient gehabt? Von Leonhard Hübner | 05.01.2023, 12:58 Uhr

Leonhard Hübner ist Professor für Rechtswissenschaften an der Universität Osnabrück. Unter der Fragestellung „Muss man Katar aufgrund von Menschenrechtsverletzungen die Rote Karte zeigen?“ geht er in seinem Beitrag für unser „Wissensforum“ auf die problematischen Hintergründe und Folgen der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ein.