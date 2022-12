Noch endet die neue Erschließungsstraße für den Wohn- und Wissenschaftspark am Westerberg im Nichts (Archivbild von Mai 2022). Das soll sich jetzt ändern. Archivfoto: Michael Gründel up-down up-down Arbeiten beginnen am Montag Erschließungsstraße am Wohn- und Wissenschaftspark Osnabrück wird weitergebaut Von Sebastian Stricker | 03.12.2022, 11:11 Uhr

Am Wohn- und Wissenschaftspark im Osnabrücker Stadtteil Westerberg werden am Montag (5. Dezember) die Arbeiten zum Bau einer Verbindungsstraße zwischen Natruper Straße und Sedanstraße fortgesetzt. In eineinhalb Jahren soll alles fertig sein.