Einer der Hoteliers, die sich ärgern, ist Wolfgang Hackmann. Der Emsländer betreibt in Meppen und Lingen zwei Drei-Sterne-Hotels. Er sagt: „Was HRS fordert, geht gegen meine Berufsehre.“ Hackmann kritisiert einerseits die erneute Erhöhung der Provision: Für jeden Gast, der über HRS oder hotel.de bei ihnen gebucht hat, müssen die angeschlossenen Hoteliers dem Portal Gebühren zahlen. Diese seien binnen kurzer Zeit erst von zehn auf 13 und nun, zum1. März, auf 15 Prozent des Zimmerpreises angehoben worden. Zusätzliche Kosten also, die die Hotellerie üblicherweise an die per Internet buchenden Gäste weitergibt.