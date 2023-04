Wer faxt denn heutzutage noch? Viele Firmen und Behörden sind zwar noch unter einer Faxnummer erreichbar, aber die Fernkopie wird in der Regel nicht mehr ausgedruckt Foto: Wilfried Hinrichs up-down up-down Fernkopie nicht angekommen? Das Fax lebt noch - auch wenn es in Osnabrück kaum noch jemand haben will Von Wilfried Hinrichs | 10.04.2023, 09:04 Uhr

Heiko Pörschke aus Belm ist Kunde der Stadtwerke Osnabrück. Als der 80-Jährige jetzt seinem Energieversorger ein Schreiben per Fax zusendete, blieb die Antwort aus. Warum geben Firmen und Behörden öffentlich Fax-Nummern an, wenn die Geräte offenbar gar nicht mehr in Betrieb sind?, möchte er wissen. Wir geben die Frage weiter.