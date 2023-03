Wird hier nun gearbeitet oder nicht? Über die Baustelle an der Rheiner Landstraße gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen. Foto: Jörn Martens up-down up-down Köster-Kritik an Koordination Baustellen in Osnabrück: Wird zu langsam gearbeitet? Von Rainer Lahmann-Lammert | 08.03.2023, 05:30 Uhr | Update vor 1 Std.

Wird auf den Baustellen in Osnabrück zu langsam gearbeitet? Diese Kritik äußern nicht nur Anwohner gegenüber unserer Redaktion, auch ein Insider findet deutliche Worte. Als Beispiel wird die Baustelle an der Rheiner Landstraße genannt. Was die Stadt und die Stadtwerke dazu sagen.