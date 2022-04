„Wir sind heimatverbunden“, sagt Andreas Ehrlich. Daher sitzt er jetzt im Foyer des Theaters im Park von Bad Oeynhausen. Hier haben sich die Ehrlich Brothers mit Massen an Material und bis zu 25 Technikern für eine Woche eingemietet, um für die Show zu proben, mit der sie im Winter in ganz Deutschland unterwegs sind.

Auf der Bühne des schmucken Theaters wabert Bodennebel, überall stehen geheimnisvolle Maschinen und Geräte herum, spannungsgeladene Musik dräut aus den Lautsprecherboxen.

Dann wird eine ausgewachsene Harley Davidson auf die Bühne geschoben. „Wir werden mit dem Motorrad aus einem iPad herausfahren“, verrät Chris Ehrlich. Wie sie das anstellen, verraten die beiden Magier natürlich nicht. Wie der Trick funktioniert, 200 Liter kochendes Wasser urplötzlich zu Eis werden zu lassen, bleibt selbstverständlich auch ein Geheimnis. Das gehört zur magischen Illusion, mit der die Zauberbrüder in ihrer „Fabrik der Träume“ Spannung erzeugen.

Damit das Publikum auch in Riesenarenen wie der Königs-Pilsener-Arena in Oberhausen, die mehr als 10.000 Zuschauer fasst, alle Details ihrer neuen Show mitverfolgen kann, haben Andreas und Chris jetzt einen Film-Regisseur eingestellt, der mithilfe mehrerer Kameras Bilder von der Bühne auf eine große Videoleinwand beamt. Das Kamerakonzept ist der Schwerpunkt der Proben, die jetzt in Bad Oeynhausen stattfanden. Denn bei den Tricks, die schon Magier-Weltstar David Copperfield verblüfften, muss jeder Handgriff und jeder Schritt stimmen. Und dann darf der Kameramann natürlich nicht im Weg stehen.

Entworfen haben die beiden Ehrlichs ihre Illusionen, die mit viel Pyrotechnik und Lichteffekten in Szene gesetzt werden, in einer eigenen Fabrikhalle im heimischen Bünde – ob sie Eisenbahnschienen verbiegen oder große LKWs verschwinden lassen. „Ich habe mir als kleines Kind einen Zauberkasten gewünscht, weil ich von dem Zauberer Don Alfredo, den ich in Bielefeld gesehen habe, total fasziniert war“, erzählt Andreas. Was dann passierte, sei wie eine Sucht gewesen. Immer mehr Zauberutensilien habe er sich gewünscht, später baute er mit seinem Vater im Keller eigene Tricks, dann überredete er seinen kleinen Bruder Christian, ihm zu helfen, ihm ein Partner zu sein.

Dass daraus eine Weltkarriere werden würde, konnten sich die beiden damals nicht vorstellen. „Wir stehen mit David Copperfield in Verhandlung, mit zwei Illusionen in seiner Show aufzutreten“, sagt Chris. Aber vorher wird das deutsche Publikum die Nummern schon zu sehen bekommen, denn sie sind Bestandteil der kommenden Tournee mit Auftritten in 60 deutschen Städten.