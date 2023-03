Draußen riecht es nach Gülle, im ehemaligen Schweinstall des Hofs der Eltern von Marcus Bruns (rechts) proben die Musiker von Wippsteert. Am 17. März stellen sie in Osnabrück ihr neues Album vor. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Neues Album am 17. März in Osnabrück Wie die Band Wippsteert mit plattdeutschen Songs Junge und Alte gewinnt Von Thomas Wübker | 08.03.2023, 07:30 Uhr

Bei der Band Wippsteert gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch was in die Nase. Ihr Proberaum in Alfhausen ist ein umgebauter Schweinestall, in der Luft draußen liegt schwerer Güllegeruch bei einem Besuch Mitte Februar. Die Band singt zwar auf Plattdeutsch, aber die dörflichen Klischees, die mit diesen Attributen verbunden sind, erfüllt sie nicht ganz.