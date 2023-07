Im Baugebiet „Große Eversheide“ in Osnabrück entstehen die ersten 145 Wohnungen der kommunalen Wohnungsgesellschaft WiO. 40 Prozent davon werden als Sozialwohnungen zu Nettokaltmieten von 6,10 Euro pro Quadratmeter angeboten, doch der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum ist in Osnabrück noch deutlich größer. Symbolfoto: Jörn Martens up-down up-down Analyse zu bezahlbarem Wohnraum Zu wenig Sozialwohnungen: Osnabrück braucht mehr als eine Wohnungsgesellschaft Von Jean-Charles Fays | 09.07.2023, 08:00 Uhr

Auf unter ein Prozent ist der Anteil an Sozialwohnungen in Osnabrück gesunken. Vor acht Jahren gab es noch dreimal so viele. Nie war eine kommunale Wohnungsgesellschaft in Osnabrück wichtiger. Doch es braucht noch mehr, eine lebenswerte Stadt für alle zu sein. Eine Analyse.