Neues Semester an der Universität Studenten geben Tipps: Das sollten Erstis in Osnabrück auf jeden Fall (nicht) machen Von Alexander Hans | 22.03.2022, 11:11 Uhr

Der Beginn des Universitätslebens kann aufregend sein - aber auch verwirrend. Worauf muss ich achten? Was sollte ich unbedingt tun? Was sollte ich lieber sein lassen? Derartige Fragen geistern vielen durch den Kopf. Osnabrücker Studenten aus höheren Semestern geben Ratschläge, damit der Einstieg in das Studium gelingt.