Betreiber von Windkraftanlagen haben in den vergangenen Monaten von den hohen Energiepreisen profitiert, weil sich der Preis für Strom an der Leipziger Energiebörse am teuersten Energieträger orientiert. Nun sollen diese „Zufallsgewinne“ abgeschöpft werden.

Foto: Peter Kneffel up-down up-down