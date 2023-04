In der Vergangenheit mussten Windräder und PV-Anlagen abgeschaltet werden, um das Netz nicht zu überlasten. Auch in Osnabrück? Foto: Thomas Niemeyer up-down up-down Abgeschaltete Windräder und PV Künftig mehr Chancen für Grünstrom im Osnabrücker Netz? Von Nina Kallmeier | 28.04.2023, 06:30 Uhr

An sonnen- und windreichen Tagen wird viel Grünstrom produziert. Manchmal auch zu viel, sodass in der Vergangenheit Anlagen abgeschaltet werden mussten. Ist das auch in Osnabrück ein Problem? Fragen und Antworten.