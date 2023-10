Wie die Polizei meldet, löste gegen 0.45 Uhr am frühen Donnerstagmorgen der Einbruchsalarm in einer Firma an der Anton-Storch-Straße in Sutthausen aus. Der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma bemerkte daraufhin ein verdächtiges Fahrzeug auf dem Gelände und rief die Polizei zu Hilfe. Bei Eintreffen mehrerer Streifenwagen war der weiße Transporter bereits in Richtung der Adolf-Staperfeld-Straße und der A30 geflüchtet.

„Um ein Entkommen zu verhindern, versperrte ein Streifenwagen den Fluchtweg im Einmündungsbereich Adolf-Staperfeld-Straße/Hermann-Ehlers-Straße“, teilt die Polizei mit: „Der flüchtige Fahrer jedoch beschleunigte seinen Ford und rammte das Fahrzeug der Ordnungshüter.“ Eine Beamtin sei leicht verletzt worden. Am Polizeiauto sei erheblicher Sachschaden entstanden.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Die Täter hätten kurze Zeit später abrupt gestoppt, den Wagen verlassen und versucht, zu Fuß zu entkommen. Einer wurde jedoch schließlich eingeholt und festgenommen. Sein Komplize blieb unerkannt und verschwunden. Der Verhaftete wurde am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.