Jedes Jahr gibt es wieder Probleme mit der Parkplatzsituation beim Flohmarkt im Moskaubad. Bei den Spielzeugautos, die jemand auf dem Flohmarkt feilgeboten hat, ist das kein Problem. Foto: Jörn Martens up-down up-down Autofahrer mussten umparken Flohmarkt im Moskaubad Osnabrück: Verkehrschaos ja, aber gefühlt weniger Von Hannah Baumann | 26.04.2023, 09:15 Uhr

Der Flohmarkt am Moskaubad in Osnabrück findet zweimal jährlich statt und es gibt eigentlich jedes Mal ein Parkplatzproblem. Wie war es in diesem Jahr?