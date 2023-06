Wie stelle ich mein Wlan ein? Wie kann ich mir einen Wecker stellen? Und natürlich auch: Wie kann ich meine Zeitung auf dem iPad lesen? Mit dem ersten Einschalten des iPads können viele Fragen aufkommen. Unterstützung bei der Beantwortung lieferten am Donnerstagnachmittag die Referenten Mateo Hafke und Damian Gürtler.

Damian Gürtler erklärte den Teilnehmern, worauf sie bei der Nutzung des iPads achten müssen. Foto: Michael Gründel Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Nach dreijähriger Pause sollen die rund 2,5-stündigen Schulungen wieder regelmäßig stattfinden. Das Angebot der NOZ richtet sich sowohl an Abonnenten als auch an Nicht-Abonnenten. Am wichtigsten sei es, Anfänger zu sein, so Alina Zimmer, die am Donnerstag bei der Schulung assistierte: „Wir machen hier wirklich die Basics.“

Auch Interessierte, die noch gar kein iPad besitzen und nur mit dem Gedanken spielen, sich ein Gerät anzuschaffen, sind herzlich willkommen. Es gibt Leihgeräte, die vorher per Mail reserviert werden können, sodass jeder mitmachen kann. „Es kommen tatsächlich viele, die einfach noch nicht wissen, ob sie sich so was zutrauen. Und dann wird das hier eben ausprobiert“, so Alina Zimmer. Mit zwei Referenten und Helfern seien zudem genug Experten anwesend, sodass auch Einzelfragen und individuelle Probleme geklärt werden können.

Der nächste Termin ist für den 29. Juni um 16 Uhr angesetzt. Karten gibt es online und in der Geschäftsstelle der Neuen Osnabrücker Zeitung in der Großen Straße 17-19 für 24,90 Euro. Besitzer einer OS-Card können die Schulung für 19,90 Euro besuchen.