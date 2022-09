Heizöl wird in Osnabrück wegen der steigenden Gaspreise wieder verstärkt nachgefragt. Symbolfoto: David Inderlied/dpa up-down up-down Auch das Öl ist teurer geworden Plötzlich wieder gefragt: Osnabrücker Heizölhändler melden starke Nachfrage Von Niklas Golitschek | 11.09.2022, 13:30 Uhr

Unverhoffte Trendwende: Nahm der Bedarf an Heizöl in Osnabrück und der Region in den vergangenen Jahren kontinuierlich ab, verzeichnen Händler nun wieder eine erhöhte Nachfrage. Das liegt vor allem am hohen Gaspreis.