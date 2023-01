Das Team von „the Needle“ in Osnabrück kann trotz EU-Verbots aus einer breiten Farbpalette wählen, weil man sich rechtzeitig versorgt hat. Foto: Michael Pohl up-down up-down Ab jetzt ohne zwei Pigmente Wie wirkt sich EU-Verbot auf die Tätowierer in Osnabrück aus? Von Michael Pohl | 19.01.2023, 14:02 Uhr

Seit Jahresbeginn ist eine neue EU-Verordnung in Kraft, die blaue und grüne Pigmente in Tattoo-Farben verbietet. Aus diesen Grundfarben bestehen etwa zwei Drittel aller Farben. Ist das das Aus für bunte Tattoos? Tätowierer in und um Osnabrück gegen Entwarnung.