Caritas und Diakonie richteten die Podiumsdiskussion zu Hassrede und Fake News aus (v.r.n.l.): Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen (rechts), Social-Media-Experte Urs von Wulfen, Diakonie-Geschäftsführer Friedemann Pannen, Professorin Kathrin Loer und der Chefredakteur der Neuen Osnabrücker Zeitung, Ralf Geisenhanslüke. FOTO: David Ebener Experten diskutieren in Osnabrück Was wir gegen die „Kloake aus Propaganda und Hass“ im Internet tun können Von Jean-Charles Fays | 10.05.2022, 05:30 Uhr

Kommunikations-Papst Bernhard Pörksen hat in Osnabrück vor einer „Kloake aus Propaganda und Hass“ im Internet gewarnt. Medienexperten haben bei einer Diskussion mit Pörksen in der Hochschule Wege aufgezeigt, wie wir Fake News bekämpfen und den Informationsreichtum in den Sozialen Medien für uns nutzen können.