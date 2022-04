Wo ist Radfahren besonders stressig?

Laut einer Pressemitteilung der Stadt sollen in drei Erhebungsphasen stressauslösende Situationen und Orte identifiziert werden. Während der ersten Phase untersuchen Forscher des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), wo die Hauptverkehrsströme des Fahrradverkehrs in Osnabrück entlangführen. Auf den Ergebnissen aufbauend werden in Phase zwei (voraussichtlich im September 2022) und Phase drei (im Jahr 2023) Emotionserhebungen insbesondere an diesen Radverkehrsverbindungen durchgeführt. Die Teilnehmenden werden dazu mit Sensoren und Kameras ausgestattet, um so ihr Stresslevel während der Fahrt aufzeichnen zu können.



Die Ergebnisse können für die Infrastrukturplanung, das Umweltsensitive Verkehrsmanagement und die Entwicklung von Produkten und Services wie beispielsweise digitale Rückspiegel genutzt werden.