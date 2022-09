In Osnabrück leben einige junge und alte queere und Trans-Menschen. Wie fühlen sie sich nach Tod eines 25-jährigen nach einer Attacke beim CSD in Münster? Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Nach Attentaten in Münster und Bremen Wie sicher fühlen sich queere Personen und Transmenschen in Osnabrück? Von Thomas Wübker | 10.09.2022, 12:20 Uhr

Der Tod des Transmanns Malte in Münster hat für Entsetzen gesorgt. Wie geht es queeren und Transmenschen in Osnabrück damit? Fühlen Sie sich in der Stadt sicher? Wir haben sie am Rande der jüngsten Kundgebung auf dem Marktplatz gefragt.