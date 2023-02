Gängiges Kürzel fürs Mittelmaß: Das Maschinengewehr 08/15 aus dem Ersten Weltkrieg, ausgestellt in einem belgischen Museum. Foto: imago/alimdi up-down up-down Friedensjubiläum in Osnabrück „Ich verstehe nur Bahnhof“ - Wie unsere Sprache vom Krieg geprägt ist Von Christine Adam | 06.02.2023, 05:55 Uhr

Schon fast ein Jahr dauert der Krieg in der Ukraine an und hat uns empfindsamer gemacht für Kriegsgetöse aller Art. Ex-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht kann ein Lied davon singen, nachdem ihre unglückliche Silvesterbotschaft unter krachendem Feuerwerk ihren Rücktritt besiegelte. Ist es an der Zeit, auch unsere Sprache zu entmilitarisieren, wie vielfach in den Medien gefordert wird?