Vorreiter in Deutschland Wie die Stadt Osnabrück Sehbeeinträchtigte künftig durch Baustellen leiten will Von Corinna Berghahn | 23.08.2023, 08:45 Uhr Sieht so die barrierefreie Baustelle der Zukunft aus? Steven Brentrop, Fachkoordinator Inklusion der Stadt Osnabrück, testet den Parcours. Foto: Jörn Martens up-down up-down

Arm an Baustellen ist Osnabrück nicht. Doch was für viele nur ein Ärgernis ist, kann für sehbehinderte Menschen gefährlich werden. Die Stadt Osnabrück will das ändern, und entwickelt aktuell eine barrierefreie Sicherung von Baustellen.