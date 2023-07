Fördern und Fordern: Bei Sabine Steinkamp laufen die Fäden zusammen, wenn es um eine Sozialquote für neuen Wohnraum geht. Sie ist Teamleiterin in der Kontaktstelle Wohnraum und Wohnbauförderung an der Bierstraße. Foto: Rainer Lahmann-Lammert up-down up-down Wohnen soll erschwinglich sein Wie Osnabrück bei Neubauprojekten eine Sozialquote durchsetzt Von Rainer Lahmann-Lammert | 29.07.2023, 12:20 Uhr

Weil in Osnabrück ein gravierender Mangel an Wohnraum zu bezahlbaren Preisen besteht, nimmt die Stadt die Investoren in die Pflicht. Wer ein Bauprojekt plant, muss einen Teil der Wohnungen verbilligt anbieten. Dafür wird eine Quote festgelegt. Was bringt sie?