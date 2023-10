Vor gut zwei Wochen wurde eine Seniorin in Osnabrück von einem Jugendlichen auf seinem E-Scooter angefahren. Der junge Mann ergriff die Flucht. Unfälle wie diese werfen die Frage auf, ob die meist sehr jungen Verkehrsteilnehmer auf ihren lautlosen Flitzern eine besondere Gefahr im Straßenverkehr darstellen, vor allem für Fußgänger.

Elf Fußgänger beteiligt

Fahrer von E-Scootern benötigen weder eine Mofa-Prüfbescheinigung, noch einen Führerschein, teilt die Polizei in Osnabrück mit. Das Mindestalter für das Fahren mit einem Elektro-Tretroller liege bei 14 Jahren. Eine Helmpflicht gebe es ebenfalls nicht. Allerdings unterliegen die Scooter der Versicherungspflicht und das aus gutem Grund. Denn auch diese Elektrokleinstfahrzeuge, wie sie offiziell heißen, können großen Schaden anrichten.

Im Zeitraum Juni 2020 bis September 2023 registrierte die Polizei im Osnabrücker Stadtgebiet 146 Unfälle, an denen E-Scooter beteiligt waren. In 93 Fällen seien Personen dabei verletzt worden. In 101 Fällen, also zu mehr als zwei Drittel, waren E-Scooter-Fahrer die Verursacher des Unfalls. In 74 Fällen waren Autos beteiligt, in elf Fällen Radfahrer, in elf Fällen Fußgänger, in vier Fällen Busse und in drei Fällen Lkw.

30-mal war die Unfallursache Alkohol im Straßenverkehr. 19-mal war ein Fehler beim Abbiegen der Grund, 18-mal das verbotswidrige Fahren auf Fahrbahnen oder Gehwegen, 16 Unfallbeteiligte reihten sich falsch in den fließenden Verkehr ein und 60-mal waren es sonstige Ursachen. Rund 40 Prozent der Nutzer waren jünger als 25 Jahre.

Unfallzahlen mit E-Scootern

Die Zahl der Unfälle ist in den vergangenen Jahren nicht gestiegen. Im zweiten Halbjahr 2020 verunfallten im Stadtgebiet 26 E-Scooter-Fahrer, im Jahr 2021 waren es 48, im Jahr 2022 waren es 41 und von Januar bis September 2023 waren es 31. Im Landkreis gab es im gleichen Zeitraum deutlich weniger, nämlich nur 51 Unfälle mit E-Scootern. Drei im Jahr 2020, zehn im Jahr 2021, 22 im Jahr 2022 und 16 von Januar bis September 2023.

1150 Verleih-E-Scooter stehen aktuell in Osnabrück zur Verfügung. „Subjektiv betrachtet tragen nur sehr wenige E-Scooter-Fahrer einen Helm“, so ein Sprecher der Polizei. Bei den Nicht-Verleih-Scootern, also solchen, die sich im Eigentum des jeweiligen Nutzers befinden, seien es mehr.

„Nicht alle Wege dürfen von E-Scootern befahren werden“, so der Polizeisprecher weiter. Wer E-Scooter fahre, müsse Radwege, Schutzstreifen und Radfahrstreifen nutzen. Sei das nicht möglich, könne der E-Scooter auch auf die Fahrbahn ausweichen. Gehwege und Fußgängerzonen seien allerdings tabu.

Handy auf dem E-Scooter verboten

Wer die nicht fahrerlaubnispflichtigen E-Scooter fährt, besitzt dennoch keinen Freifahrtschein im Verkehr. Wie für alle anderen Fahrzeuge sei auch auf E-Scootern die Nutzung von Mobiltelefonen verboten, so die Polizei. Es darf nur eine Person auf dem E-Scooter fahren und es dürfen auch keine Anhänger angebracht werden. Und natürlich gelten auch auf E-Scootern die gleichen Promillegrenzen wie auf allen anderen Fahrzeugen. Null Promille für Fahranfänger in der Probezeit und ansonsten die 0,5-Promille-Grenze.