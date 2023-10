Tanja Wilde aus Osnabrück arbeitet selbst in einer Arztpraxis und hatte es insgeheim geahnt. Doch aus Angst vor der Diagnose suchte sie zunächst keinen Arzt auf, führte das Blut im Stuhlgang lieber auf Hämorrhoiden zurück. „Ich war doch beschwerdefrei“, meinte Tanja Wilde. Doch das änderte sich rasch. Als die Schmerzen so stark wurden, dass sie nicht mehr zur Arbeit konnte, ging sie zum Gastroenterologen.

„Wenige Tage vor meinem 50. Geburtstag erfuhr ich dann, dass ich Darmkrebs hatte.“ Die Diagnose bezeichnete Wilde als einen Schock. Die weitere Therapie, die nach Einlieferung im Klinikum erfolgen sollte, ebenfalls: fünf Bestrahlungen, neun Chemos sowie eine größere Operation, um den gut sechs Zentimeter großen Tumor zu entfernen.

Einen Lichtblick gab es dann doch. „Statt eines ursprünglich geplanten lebenslangen künstlichen Ausganges auf der Dickdarmseite konnte ein vorübergehender Ausgang auf der Dünndarmseite gelegt werden.“ Doch mit diesem sogenannten Stoma musste ihr Körper erst einmal klarkommen. „Die ersten Tage war es so, dass alles, was du oben gegessen hast, unten sofort wieder rauskam.“

Wilde verlor schnell an Körpergewicht

Wilde verlor in nur wenigen Tagen fünf Kilogramm Körpergewicht. Der plötzliche und unbeabsichtigte Gewichtsverlust galt als bedenklich, zumal der künstliche Darmausgang noch gut 12 weitere Wochen bleiben sollte. Es drohte eine krankheitsbedingte Unterernährung, die zu gefährlichen Komplikationen hätte führen können.

Dass eine individuelle ernährungsmedizinische Betreuung die Genesung von Klinikpatienten wirksam unterstützt, ist durch eine Vielzahl von Studien belegt. Sowohl am Klinikum Osnabürck als auch an den Niels-Stensen-Kliniken setzt man schon seit Jahren auf ernährungsmedizinische Expertise und ein Aufnahmescreening, bei dem mehrere Aspekte erfasst werden.

Mehr Informationen: Wer ist von Mangelernährung betroffen? größer als Größer als Zeichen Es wird unterschieden in Mangelernährung, die durch akute oder chronische Krankheiten (mit oder ohne Entzündung) verursacht wird und Mangelernährung aus anderen Gründen. Zu den akuten und chronisch entzündlichen Erkrankungen können beispielsweise gehören: Schwere akute Entzündungen wie eine Sepsis Eine schwere Virusgrippe oder eine Lungenentzündung Chronisch entzündliche Darmerkrankungen oder Krebserkrankungen Mangelernährung kann aber auch ohne Krankheit entstehen, in weniger entwickelten Ländern ist Hunger hierfür die häufigste Ursache. Unabhängig davon gibt es auch in Deutschland sozioökonomische und psychische Faktoren, die zu einer Mangelernährung führen können, obwohl ausreichend Nahrung zur Verfügung steht. Zum Beispiel: Psychische Erkrankungen (z.B. Demenz oder Depressionen) Hohes Alter Einnahme vieler Medikamente (Polypharmazie) Schlechte pflegerische Versorgung Geschmacksveränderungen und Probleme beim Schlucken oder Kauen (z.B. durch einen schlechten Zahnstatus oder eine schlecht sitzende Prothese) Quelle: Frau Prof. Dr. Kerstin Schütte, Fachärztin für Innere Medizin, Gastroenterologie, Medikamentöse Tumortherapie und Palliativmedizin sowie ABS-Expertin

Ein Ernährungsteam wird in die Behandlung involviert

Ist dann einer dieser Faktoren auffällig, wird automatisch ein Ernährungsteam involviert. „Die Ernährungsmedizin ist ein fester Bestandteil des Behandlungskonzepts. Ein neues, außerordentlich wichtiges Instrument im Orchester“, sagte dazu Dr. Jürgen Tepel, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Visceral- und Thoraxchirugie am Finkenhügel.

Mit dem Begriff Mangelernährung mögen viele Menschen Zustände in Entwicklungsländern verbinden. Tatsächlich ist Mangelernährung aber auch in Deutschland weit verbreitet. „Die Prävalenz (Häufigkeit, Anmerkung der Redaktion) einer Mangelernährung bei Aufnahme ins Krankenhaus liegt in Deutschland zwischen 20 und 60 Prozent. Die möglichen Ursachen sind vielfältig“, erklärte Kerstin Schütte, Chefärztin der Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie der Niels-Stensen-Kliniken.

Bei der Ernährungsmedizin wird auf die individuelle Situation des Patienten geschaut.

Die Medizinerin wies auf die möglichen Folgen eines chronischen Energie- und Nährstoffmangels hin: „Neben einer allgemeinen Reduktion der Lebensqualität gibt es zahlreiche mögliche Komplikationen. Dazu gehören eine vermehrte Infektanfälligkeit, eine schlechtere Wundheilung, erhöhte Komplikationsraten und verzögerte Erholung nach operativen Eingriffen.“ Hinzu kommen: „Auch eine erhöhte Sterblichkeit, eine schlechtere Therapietoleranz und eine verlängerte Aufenthaltsdauer im Krankenhaus im Falle der Notwendigkeit einer stationären Behandlung.“

Eine Therapie hängt von der individuellen Situation des Patienten ab. So war es auch bei Tanja Wilde. „Ich verzichtete bewusst auf Medikamente, setzte stattdessen auf die entsprechenden Empfehlungen, die ich von dem Team erhielt.“ Mithilfe diverser Lebensmittel wurde ihr Stuhlgang von Tag zu Tag dickflüssiger, ihr Gewicht stabilisierte sich langsam wieder – sie konnte entlassen werden.

Gesunde Ernährung soll beibehalten werden

Mittlerweile ist der künstliche Darmausgang zurückverlegt, sie wiegt fünf Kilogramm mehr als vor ihrer Einlieferung ins Krankenhaus. Als Berufstätige sei es nicht immer so einfach, unter der Woche auf gesunde Ernährung zu achten. Doch jetzt sei es ihr Ziel, die erhaltenen Ratschläge auch für die Zukunft zu beachten und den Bedarf an Energie-, Makro- und Mikronährstoffen regelmäßig zu decken.

„Ich konnte das Team in all den Wochen immer anrufen wenn ich Fragen hatte. Das hat mir sehr geholfen und mir geht es jetzt super gut“, betonte die Osnabrückerin und blickt hoffnungsvoll in die Zukunft.