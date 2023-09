Bei den Wohnungen der neuen Wohnungsgesellschaft WiO (Wohnen in Osnabrück) in der Großen Eversheide gilt: 40 Prozent werden an Bezieher von Sozialleistungen vermietet, 20 Prozent an Geringverdiener. Die von der WiO gebauten Sozialwohnungen reichen aber bei Weitem nicht aus, um den großen Bedarf in Osnabrück zu decken.

Foto: André Havergo up-down up-down