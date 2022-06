Das erste Album von Kicky Ring Thomas Wübker (links) erscheint als Schallplatte mit Comics von Renée Dünne. FOTO: André Havergo Abenteuer mit Elektro-Surf Wie der Corona-Lockdown Kicky Ring zum ersten Album verholfen hat Von Markus Strothmann | 05.06.2022, 11:00 Uhr

Gleich mit seinem ersten Album beansprucht Kicky Ring den Titel „King of Elektro-Surf“. Gut möglich, dass er recht hat, denn Elektro-Surf spielen nicht viele. Streng genommen niemand. Außer Kicky Ring. Wie so viele schöne Ideen, ist auch diese das Projekt eines Menschen mit zu viel Zeit. Sein Name ist in diesem Fall Thomas Wübker.