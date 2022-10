Das Stahlwerk Georgsmarienhütte hat das Ziel, die CO2-Emissionen mit „grünem Strom“ um rund zwei Drittel zu senken. Das Bild zeigt den Elektrolichtbogenofen der Georgsmarienhütte, der bis zu 1600 Grad heiß wird, um Stahl zu schmelzen. Archivfoto: dpa up-down up-down Energieintensivstes Unternehmen der Region Stahlwerk Georgsmarienhütte will künftig nur noch mit „grünem Strom“ produzieren Von Jean-Charles Fays | 16.10.2022, 09:00 Uhr

Niemand verbraucht in der Region Osnabrück so viel Strom wie das Stahlwerk Georgsmarienhütte. Die explodierenden Energiepreise lassen die Produktionskosten in die Höhe schießen. Durch den wirtschaftlichen Druck setzt das energieintensive Unternehmen zunehmend auf Ökostrom und erklärt, wie „zukünftig ausschließlich mit grünem Strom“ produziert werden soll.