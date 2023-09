Sich in einem fremden Land einzuleben, kann schwierig sein. Häufig lernen internationale Studenten Menschen auf dem Campus kennen, mit denen sie ihre Zeit verbringen. „Friend family“ ist ein gemeinsames Programm von Caritas, Universität und Hochschule Osnabrück, das den internationalen Studenten die Möglichkeit gibt, freundschaftlichen oder auch familiären Anschluss zu Osnabrückern außerhalb des Campus zu bekommen, der bei der Integration und Orientierung in Deutschland hilft.

„In Deutschland sind die Menschen kalt“

Das Paar Nina Gemüht und Sergio Bastos Taboada, weiß, wie es sich anfühlt, alleine in ein anderes Land zu kommen. Der 39-jährige Sergio Bastos Taboada ist 2014 aus Spanien nach Deutschland gekommen. „Ich habe hier selber bei null angefangen“, sagt er. „Die Menschen hier in Deutschland sind kalt und es ist nicht so einfach, neue Leute kennenzulernen“, so Bastos Taboada. Auch die 36-jährige Nina Gemüht hat durch mehrere längere Auslandsaufenthalte in verschiedenen Ländern Erfahrungen mit der Integration in eine neue Kultur gesammelt.

Von links: Sergio Bastos Taboada und Nina Gemüht mit ihrem Sohn Luis, Angie Buitrago (internationale Studentin), Noemi Gemüht und Mareike Wübbel (Koordinatorin Freiwilligenmanagement und Sozialpastoral bei der Caritas). Foto: Jana Wachtel

Als Nina Gemüht 2022 auf „family friend“ aufmerksam geworden ist, war schnell klar, dass ihre Familie an dem Programm teilnehmen wird. Auch für ihre beiden Kinder, zwei und neun Jahre alt, sieht das Paar in dem Tandem einen Vorteil – ihren Kindern Offenheit gegenüber anderen Kulturen und Menschen nahezubringen, sei den beiden sehr wichtig. So brachte die Caritas die Familie mit Angie Buitrago aus Kolumbien zusammen.

Familiäres Tandem

Angie Buitrago ist 2021 nach Deutschland gekommen, um hier ihren Master an der Hochschule Osnabrück zu machen – mitten in der Pandemie, wodurch das Kontaktknüpfen ihr sehr schwerfiel. „Ich war damals total frustriert“, sagt die 29-Jährige. Das Programm hatte sie als Chance gesehen, um Menschen kennenzulernen. „Zu Beginn dachte ich, dass Nina meine Tandempartnerin sein wird. Als sie meinte, dass ihre ganze Familie mitmacht, war ich umso glücklicher“, sagt Angie Buitrago. „In Kolumbien hatte ich nicht das Gefühl, dass ich sehr familiär bin, aber hier habe ich gemerkt, dass ich es bin. Dass eine Familie mein Tandem ist, ist ein riesiger Vorteil für mich.“

Zoobesuche, zusammen essen, ins Café oder Museum gehen – das Tandem macht abwechslungsreiche Dinge zusammen. Es gebe keine festen Termine. „Wir schauen einfach, worauf wir Lust haben und wie es zeitlich am besten passt“, so Nina Gemüht. „Angie ist jederzeit willkommen“, sagt Sergio Bastos Taboada Eine Gemeinsamkeit, die das Tandem hat, ist die spanische Sprache. „Zu Beginn haben wir eher Spanisch miteinander gesprochen, weil es manchmal eben einfacher ist, etwas auf der Muttersprache zu erklären“, sagt Bastos Taboada. „Jetzt reden wir aber eher Deutsch miteinander, damit Angie die Sprache lernen kann.“

Familie hat Integration erleichtert

„Ich bin sehr dankbar. Durch die Familie ist mir die Integration viel einfacher gefallen“, so Buitrago. Nach ihrem Studium kann die Studentin sich vorstellen, in Deutschland zu bleiben und hier zu arbeiten. Wohin genau es sie nach dem Studium verschlägt, sei aber auch nicht so wichtig. „Wir werden auf jeden Fall weiterhin in Kontakt bleiben“, sagt Nina Gemüht.

So funktioniert das Programm

Bewerben können sich internationale Studenten der Uni oder Hochschule in Osnabrück und Familien sowie Einzelpersonen, die in Osnabrück und Umgebung leben. Die Bewerber können Präferenzen äußern – soll der Tandempartner eine bestimmte Sprache sprechen oder die gleichen Interessen haben, wird das bei der Auswahl des Tandems berücksichtigt. Die beiden Parteien lernen sich bei einer Auftaktveranstaltung im November kennen und entscheiden von da an selbst, wie der Kontakt weiter verläuft.

Anmeldungen sind online unter www.caritas-os.de/friend-family oder bei Mareike Wübbel per Telefon 0541 760288 möglich.