Sturm Zeynep hat im Februar 2022 die größte Buche des Heger Holzes umgeworfen. Schütter Michael Decker steht zum Größenvergleich vor dem Wurzelteller. Foto: Heger Laischaft/Gerhard Gust Heger Laischaft zieht Bilanz Stürme, Dürre, Borkenkäfer: Um das Heger Holz in Osnabrück stand es schon mal besser Von Joachim Dierks | 26.11.2022, 11:11 Uhr

„Wir rennen nur noch den Kalamitäten hinterher – an planvolle Forstwirtschaft war nicht zu denken.“ So skizziert der Wort- und Buchhalter (Vorsitzende) der Heger Laischaft, Gerhard Gust, das vergangene Forstwirtschaftsjahr für das Heger Holz in Osnabrück.