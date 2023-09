Nach dem schwülen und heißen Wetter ist nun ein Wetterwechsel in Sicht, bei dem es am Dienstag auch zu Gewittern und Regen kommen kann. „Wer hohe Temperaturen liebt, für den wird der heutige Montag der letzte Tag mit Temperaturen über 30 Grad sein“, sagt Andreas Tschapek, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) auf Nachfrage unserer Redaktion. Die vorausgesagte Höchsttemperatur beträgt 31 Grad.

Gewitter und Regen am Dienstag

Zum Spätsommer gehören aber auch Schauer und Gewitter, die die Region Osnabrück schon sehr bald treffen. In der Nacht zum Dienstag ändere sich die Wetterlage, sagt DWD-Meteorologe Tschapek. Dann sei Osnabrück wieder unter Tiefdruckeinfluss. Kältere Luftmassen kämen von Südwesten, es seien wieder Niederschläge zu erwarten.

In Osnabrück treten am Dienstagmorgen Gewitter auf und die Temperatur liegt bei 18 Grad. Später kann es immer mal wieder regnen und das Thermometer klettert auf 22 Grad. Auch abends soll es in Osnabrück zu Blitz und Donner kommen, bei Temperaturen von 19 bis 20 Grad. Nachts ist der Himmel bedeckt und die Luft kühlt sich auf 17 Grad ab. Mit Windböen zwischen 18 und 28 km/h ist zu rechnen.

Sonnige Aussichten für Mittwoch

Am Mittwoch setzt sich laut Tschapek die trockene Phase durch und die Sonne kommt wieder heraus. Das Thermometer zeigt aber deutlich kühlere Temperaturen von um die 20 Grad an.

In den vergangenen zehn Jahren seien heiße Tage mit mehr als 30 Grad im September recht regelmäßig aufgetreten, sagt der Meteorologe. Davor seien sie deutlich seltener vorgekommen. Die längste Folge an heißen Septembertagen habe es bisher 2016 gegeben.