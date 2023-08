DWD macht Hoffnung – trotz Regen Kommt der Sommer nochmal zurück in die Region Osnabrück? Von Anke Schneider | 07.08.2023, 12:02 Uhr Mitte der Woche wird das Wetter besser. Dann könnte der Sommer langsam zurückkehren. Foto: Michael Gründel up-down up-down

Das Wetter der vergangenen Tage fühlte sich eher nach Herbst als nach Sommer an. „Die Menschen brauchen die Hoffnung aber noch nicht aufgeben“, sagt Karsten Kürbis vom Deutschen Wetterdienst. In der kommenden Woche ist Besserung in Sicht.