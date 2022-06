Es wird heiß in Osnabrück: In dieser Woche könnte uns der bislang wärmste Tag des Jahres erwarten. FOTO: Moritz Frankenberg/dpa (Symbolfoto) 30 Grad und mehr Erwartet uns in Osnabrück in dieser Woche der wärmste Tag des Jahres? Von Paula Reinhart | 15.06.2022, 06:00 Uhr

Passend zum Sommeranfang am 21. Juni 2022 steigen die Temperaturen rund um Osnabrück. Warum uns in dieser Woche der bislang wärmste Tag des Jahres erwarten könnte und wie sich das Wetter in der Region danach entwickelt, erklärt ein Wetterexperte des Deutschen Wetterdienstes (DWD).