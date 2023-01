Im Dezember und den ersten Januartagen hat es in Osnabrück viel geregnet. Das sorgte für manch schönen Anblick, wie hier in Osnabrück-Westerberg am Sonntag. Foto: Jean-Charles Fays up-down up-down Das Wetter in der Region Osnabrück Frühlingstemperaturen im Winter: Wie lange bleibt es noch warm? Von Anke Schneider | 09.01.2023, 18:15 Uhr | Update vor 1 Std.

In den vergangenen Tagen war es in Deutschland für diese Jahreszeit deutlich zu warm. An Silvester konnten mutige Exoten ihr Sektglas bei 20 Grad sogar in kurzer Hose heben. Auch im Raum Osnabrück herrschten teilweise frühlingshafte Temperaturen. „Das wird nicht so bleiben“, heißt es vom Deutschen Wetterdienst.