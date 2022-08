Es wird heiß in unserer Region. FOTO: imago images/Jan Eifert up-down up-down Temperaturen jenseits der 30 Grad Es wird heiß in der Region Osnabrück Von noz.de | 09.08.2022, 12:29 Uhr

Hitze und Trockenheit: Der Sommer kehrt in den kommenden Tagen mit voller Wucht in die Region Osnabrück zurück. So heiß wird es in dieser und der kommenden Woche.