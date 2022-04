„Mathe hoch 2“ wurde vor drei Jahren von den Wüstengymnasiastinnen Susanne Koch und Sarah Schöttler ins Leben gerufen und seitdem auch von ihnen mit Lehrer Stefan Schlie betreut.

In diesem Jahr waren 13 Teams mit jeweils zwei Grundschülern (daher „Mathe hoch 2“) aus Osnabrück und Umgebung an den Start gegangen. In der ersten Runde hatten sie eine Stunde lang Zeit, um drei verzwickte mathematische Aufgaben schriftlich zu lösen. Zu den vier besten Teams, die sich für die Endrunde qualifiziert hatten, gehörten die Mannschaften der Grundschulen Hellern und Hasbergen sowie Team I und Team II von der Grundschule Wüste.

In der Endrunde hatte die Teams jeweils nur eine Aufgabe erhalten, deren Lösung sie dann aber vor dem Publikum erläutern mussten. Durch eine sehr gute Präsentation ihrer richtigen Lösung konnten sich Roman Elgert und Christin Heinemann schließlich noch vom vierten auf den ersten Platz schie-ben. Alle Endrundenteilnehmer wurden mit Büchergutscheinen belohnt.