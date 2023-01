In den kommenden Wochen werden an der A33 bei Osnabrück einige Hochspannungsleitungen abgebaut. Daher kommt es zu verschiedenen Straßensperren. Symbolfoto: dpa/Bernd Thissen up-down up-down Weitere Straßen betroffen Teil der A33 bei Osnabrück am Wochenende gesperrt: Westnetz demontiert Stromleitungen Von Anke Schneider | 09.01.2023, 18:20 Uhr

Die Arbeiten zum Neubau der 110-kV-Leitung in Belm schreiten voran. Der Verteilnetzbetreiber Westnetz demontiert daher in den kommenden Wochen mehrere Freileitungen in Osnabrück. Das hat zur Folge, dass es an der A33 im Bereich der Autobahn-Anschlussstelle Osnabrück-Lüstringen zu Straßensperrungen kommt. Was genau geplant ist, erfahren Sie hier.