Goldenes Buch der besonderen Art Am Mittwoch: Osnabrücker können sich zum Friedensjubiläum ins „Book of Peace" eintragen Von noz.de | 21.10.2023, 13:32 Uhr Am kommenden Mittwoch können sich Osnabrücker und Besucher der Stadt im Friedenssaal des Rathauses in ein goldenes Buch der besonderen Art eintragen. Symbolfoto: Stadt Osnabrück/Simon Vonstein

Am kommenden Mittwoch können sich Besucher der Veranstaltungen zum Friedensjubiläum in Osnabrück in ein goldenes Buch der besonderen Art eintragen. Den Anfang machen die Oberbürgermeisterin und ein Ex-Bundespräsident.