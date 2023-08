Zwei Einsatzkräfte sind am Dienstag auf Spinnenjagd gewesen, wie Christoph Nordemann von der Feuerwehr Osnabrück auf Anfrage mitteilte. Am Westerberg sollte sich eine, im Durchmesser zehn Zentimeter große, schwarz-gelbe Spinne befinden, so die Erstmeldung. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, haben bereits drei besorgte Bürger unweit der Fundstelle gewartet. Sie haben sich Sorgen wegen der Spinne gemacht und vorsichtshalber die Feuerwehr gerufen, weil ein Kindergartens in der Nähe ist.

Heimische Wespenspinne ist für Menschen harmlos

Nach Begutachtung des Tieres an der Mülltonne konnten die Einsatzkräfte den Fund als heimische und vor allem für Menschen ungefährliche Wespenspinne identifizieren, so Nordemann. Sie habe übrigens lediglich die Größe einer Zwei-Euro-Münze mit Beinen gehabt. Mit dem Aussetzen der schwarz-gelben Spinne in die Begrünung am Straßenrand endete der Einsatz für die Feuerwehrleute.