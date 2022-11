Fußball draußen im Rudel gucken - das wird es während der WM in Katar nicht geben. Nicht alle Osnabrücker Gastronomen zeigen die Spiele, erst recht nicht unter freiem Himmel. Foto: André Havergo up-down up-down Boykott bei Lagerhalle und Jäger Public Viewing? Lust der Osnabrücker Wirte auf Fußball-WM in Katar wird immer kleiner Von Thomas Wübker | 12.11.2022, 09:32 Uhr

Am 20. November beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Was sonst Euphorie und Vorfreude ausgelöst hat, wird nun skeptisch betrachtet. Die Lagerhalle hat jetzt angekündigt, das umstrittene Turnier zu boykottieren und kein einziges Spiel zu zeigen. Wie sehen das die anderen Gastronomen in Osnabrück?