Überall fehlt es derzeit an Personal. Gibt es überhaupt noch Arbeitslosigkeit in der Region? Symbolfoto: imago images/Rolf Poss up-down up-down Nahezu Vollbeschäftigung Überall Personalmangel: Wer ist in Osnabrück jetzt eigentlich noch arbeitslos? Von Cornelia Achenbach | 12.11.2022, 05:53 Uhr

Ob Gastronomie, Kitas, Schwimmbäder oder Nahverkehr: Derzeit fehlt in so ziemlich jeder Branche Personal - mit immer deutlicher spürbaren Auswirkungen. Gibt es in Osnabrück da überhaupt noch so etwas wie Arbeitslosigkeit?