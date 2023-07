Logo NEO Lange Schlangen und Stempelkarten für Stammkunden: Jeden zweiten Montag bei der „OV Sneak“ im Cinema-Arthouse. Foto: Matthias Liedtke up-down up-down Immer wieder montags Überraschung in Osnabrücker Kinos: Warum die „Sneak Preview“ so viele Stammgäste hat Von Matthias Liedtke | 03.07.2023, 08:25 Uhr

Wer geht eigentlich noch regelmäßig ins Kino? Eine Antwort darauf findet man montagabends in Osnabrück. Sowohl im Cinema-Arthouse als auch in der Hall of Fame pilgert dann ein treues Stammpublikum zur „Sneak Preview“, um einen Film noch vor dem Kinostart zu sehen. Welcher es sein wird, wissen sie nicht.