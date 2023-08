Mit Grippeimpfung koppeln? Wer sich jetzt noch bei Osnabrücker Hausärzten gegen Corona impfen lässt Von Cornelia Achenbach | 17.08.2023, 14:00 Uhr Das Corona-Virus ist weitgehend aus den Schlagzeilen verschwunden. Das Risiko von Long Covid besteht allerdings weiterhin. Foto: imago images/blickwinkel up-down up-down

Corona... war da was? Angesichts der neuen Variante Eris tauchte das Virus noch einmal kurz in den Nachrichten auf, doch für die meisten Menschen scheint das Thema trotz des Risikos, an Long Covid zu erkranken, durch zu sein. Wie bereiten sich die Osnabrücker Hausarztpraxen auf den Herbst vor?