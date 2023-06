Die Osnabrücker Wohnungsgesellschaft WiO baut in Eversburg 145 Wohnungen und wird von Bewerbern für Sozialwohnungen überrannt, weil es in der Stadt viel zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt. Foto: André Havergo up-down up-down Wenn Wohnen zum Luxus wird – die Serie Wohnungsnot in Osnabrück: Bezahlbare Mieten verzweifelt gesucht Von Jean-Charles Fays | 24.06.2023, 07:14 Uhr

Die Mieten steigen, die Lebenshaltungs- und Energiekosten ziehen an. Immer mehr Menschen suchen nach bezahlbarem Wohnraum, doch das Angebot an Sozialwohnungen in der Region Osnabrück ist so knapp wie noch nie. Die neue Serie „Wenn Wohnen zum Luxus wird“ erklärt Hintergründe und Folgen dieser Entwicklung. Hier finden Sie die 18 Serienteile im Überblick.