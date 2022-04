Die nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden dürfen künftig überall an ihren Straßen Tempokontrollen errichten. Foto. dpa FOTO: Archiv Wenn Du nach Westfalen fährst ... NRW-Kommunen dürfen künftig überall „blitzen“ 16.07.2013, 12:53 Uhr

dpa Osnabrück. Die nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden dürfen künftig überall an ihren Straßen Tempokontrollen errichten und zu schnelle Autofahrer „blitzen“. Die Neuregelung trifft auch viele Autofahrer aus dem Osnabrücker Land: Schließlich ist der Landkreis von NRW-Kreisen umringt. Und auch die Stadt Osnabrück geht an einigen Stellen fast nahtlos in das westfälische Lotte über.