Der leichte Stromschlag entsteht, weil wir in diesem Moment elektrisch geladen sind. Normalerweise tragen wir an unserem Körper die gleiche Anzahl an positiver und negativer Ladung. Denn über den Tag werden wir nicht nur auf-, sondern auch entladen. Über unsere Haut, die eine gewisse Grundfeuchtigkeit besitzt, wird die Ladung unseres Körpers ausgeglichen. Dadurch kann sich die elektrische Leitfähigkeit verteilen und wieder abfließen. Bei einem leichten Stromschlag ist unser Körper jedoch elektrisch aufgeladen. Physikalisch lässt es sich so erklären: Der Körper besitzt in diesem Moment mehr positive als negative Ladung oder umgekehrt.